Москва, 27 августа, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Четвертый сезон всероссийского молодёжного кубка по менеджменту «Управляй!» запускают президентская платформа «Россия — страна возможностей» совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Об этом 27 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Managecup.ru Кубок по менеджменту для студентов «Управляй!»

Запуск четвертого сезона всероссийского молодёжного кубка по менеджменту «Управляй!» состоится 30 августа в 14:00 мск и в ходе него организаторы мероприятия расскажут о возможностях и ценных призах нового сезона, сроках регистрации на проект, а также о формате его проведения. При этом старт сезона пройдет одновременно с открытием первого Центра оценки компетенций президентской платформы «Россия — страна возможностей» в РАНХиГС.

Всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!» — проект для выявления и оценки управленческих компетенций и навыков, которыми должны обладать студенты, в нем могут принимать участие студенты и выпускники вузов и колледжей в возрасте от 18 до 25 лет.

Целью проекта является выявление и поддержка студенческой молодёжи любых направлений подготовки и курсов обучения и выпускников в возрасте до 25 лет, формирование востребованных рынком труда компетенций, поддержка внедрения современных практико-ориентированных образовательных технологий, в т.ч. для дистанционного обучения.

Отметим, первый сезон конкурса был проведён в 2017—2018 годах. При этом в кубке «Управляй!» команды участников получают в управление виртуальные компании с одинаковыми стартовыми показателями, разрабатывают стратегию и комплекс управленческих решений по ее реализации в прямой конкуренции друг с другом в моделируемой экономике и рынках.

Также за три сезона реализации проекта было собрано более 190 тыс. заявок из всех регионов страны. В финалах проекта приняло участие более 450 лучших студентов, многие из которых получили гранты на обучение, дополнительные льготы при поступлении в магистратуру, а также приглашения на стажировки и работу в компании и организации. В третьем сезоне проекта более 700 студентов воспользовались возможностью пройти учебную и производственную практики с использованием цифровой платформы кубка.