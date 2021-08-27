В РФ стартует четвертый сезон молодежного кубка по менеджменту «Управляй!»
Москва, 27 августа, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Четвертый сезон всероссийского молодёжного кубка по менеджменту «Управляй!» запускают президентская платформа «Россия — страна возможностей» совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Об этом 27 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Запуск четвертого сезона всероссийского молодёжного кубка по менеджменту «Управляй!» состоится 30 августа в 14:00 мск и в ходе него организаторы мероприятия расскажут о возможностях и ценных призах нового сезона, сроках регистрации на проект, а также о формате его проведения. При этом старт сезона пройдет одновременно с открытием первого Центра оценки компетенций президентской платформы «Россия — страна возможностей» в РАНХиГС.
Всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!» — проект для выявления и оценки управленческих компетенций и навыков, которыми должны обладать студенты, в нем могут принимать участие студенты и выпускники вузов и колледжей в возрасте от 18 до 25 лет.
Целью проекта является выявление и поддержка студенческой молодёжи любых направлений подготовки и курсов обучения и выпускников в возрасте до 25 лет, формирование востребованных рынком труда компетенций, поддержка внедрения современных практико-ориентированных образовательных технологий, в т.ч. для дистанционного обучения.
Отметим, первый сезон конкурса был проведён в 2017—2018 годах. При этом в кубке «Управляй!» команды участников получают в управление виртуальные компании с одинаковыми стартовыми показателями, разрабатывают стратегию и комплекс управленческих решений по ее реализации в прямой конкуренции друг с другом в моделируемой экономике и рынках.
Также за три сезона реализации проекта было собрано более 190 тыс. заявок из всех регионов страны. В финалах проекта приняло участие более 450 лучших студентов, многие из которых получили гранты на обучение, дополнительные льготы при поступлении в магистратуру, а также приглашения на стажировки и работу в компании и организации. В третьем сезоне проекта более 700 студентов воспользовались возможностью пройти учебную и производственную практики с использованием цифровой платформы кубка.