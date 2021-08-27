Астана, 27 августа, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В результате взрывов на складе боеприпасов в Казахстане погибли пять человек, сообщает 27 августа пресс-служба минобороны республики.

skeeze Пожар

«Начальник пожарной команды старшина контрактной службы Надирбеков Еркин Ерикбаевич, 1992 года рождения, непосредственно руководил работой по тушению пожара на складе инженерных боеприпасов. После взрыва погиб на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о четырех погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, серия взрывов на складах боеприпасов в Казахстане произошла 26 августа. Военнослужащие погибли при ликвидации ЧП. Пострадали по меньшей мере 90 человек, включая 49 сотрудников МЧС.

Осколки от взрывов на объекте разлетались на расстояние 2 км. По предварительной информации, на складе хранилось свыше 500 тонн тротила.

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