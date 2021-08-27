Нур-Султан, , 09:28 — REGNUM Прошение об отставке готов подать министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев в связи с ЧП на складе воинской части в Жамбылской области. Об этом сообщили 27 августа в пресс-службе казахстанского оборонного ведомства.

Нурлан Ермекбаев Gov.kz

В минобороны подтвердили ТАСС, что «министр обороны готов подать в отставку, но решение будет принимать руководство страны».

В оборонном ведомстве добавили, что Ермекбаев готов покинуть свой пост после того, как будут ликвидированы последствия взрывов. Сейчас важно выполнить эту задачу.

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв взрывов в воинской части увеличилось до пяти. Был найден погибшим старшина контрактной службы, который руководил пожарной командой непосредственно на месте взрыва. Министр обороны перечислил возможные причины ЧП, одна из них — умышленный поджог.

Читайте также: ЧП на военном складе в Казахстане могло произойти из-за поджога