Москва, 27 августа, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Жители Москвы смогут передать показания счетчиков воды через новый сервис — с помощью чат-бота АО «Мосводоканал», сообщается на портале мэра столицы.

Gradkostroma.ru Счетчики холодной и горячей воды

Для передачи показаний счетчиков воды нужно перейти по ссылке или отсканировать QR-код на главной странице сайта АО «Мосводоканал». Затем выбрать удобный мессенджер — WhatsApp или «Телеграм».

Воспользоваться новым сервисом смогут юридические и физические лица, заключившие прямые договоры с «Мосводоканалом». Передавать показания можно будет с сентября 2021 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, на портале правительства и мэра Москвы (mos.ru) в личном кабинете можно посмотреть историю показаний счётчиков воды.

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