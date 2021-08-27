Ростов-на-Дону, 27 августа, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону активисты закрасили свастику, которой обезобразили забор жилого дома на улице Станиславского. Подтверждающие фотоснимки появились в социальных сетях и мессенджерах.

Граффити

Ранее собственник дома отказался закрашивать «художество», так как надеется, что полиция возбудит по данному факту уголовное дело.

ИА REGNUM сообщало, что причиной нанесения свастики стал конфликт между соседями. По некоторым данным, бытовой конфликт между людьми возник давно.