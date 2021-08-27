Барнаул, 27 августа, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 27 августа 2021 года от коронавируса привился 616 549 человек (+4748 за минувшие сутки). Такие данные приводит оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Из общего числа привитых 126 937 жителей региона получили первую прививку (на 1031 человек меньше, чем накануне) и 488 211 человек (+5686 за минувшие сутки) полностью привиты.

Также известно о 1401 ревакцинированном (+93 за сутки).

В настоящее время Алтайский край получил уже 800 193 комплекта вакцины (+17 400 за сутки).

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