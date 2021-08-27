Ростов-на-Дону, 27 августа, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Ростовская прокуратура проверит законность организации платной парковки у гребного канала «Дон», сообщил старший помощник прокурора Кировского района Александр Черноморов.

Krd.ru Парковка

«По результатам проверки будет дана правовая оценка законности использования земельного участка, а также его перехода из муниципальной собственности в частную. При наличии к тому оснований будет принят весь спектр мер прокурорского реагирования», — сказал сотрудник надзорного ведомства в интервью ГТРК «Дон-ТР».

ИА REGNUM сообщало, что ранее глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко разъяснил ситуацию с платной парковкой у гребного канала «Дон». По его словам, со стороны водно-спортивного объекта «Акватория» парковать транспорт можно бесплатно. Участок с платной парковой находится в частной собственности.