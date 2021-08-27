Первоуральск, Свердловская область, 27 августа, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Первоуральске Свердловской области прокуратура ведёт проверку по факту возгорания рейсового автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Автобус

Инцидент произошёл 26 августа на улице Третьего Интернационала. Воспламенился моторный отсек. В результате автобус маршрута №9 полностью выгорел.

В ведомстве отмечают, что в этот момент транспорт не находился в рейсе. Пассажиров не было. Пострадавших нет.