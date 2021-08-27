Саратов, 27 августа, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали еще 243 носителя коронавирусной инфекции, сообщает 27 августа региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа заболевших за минувший день пневмония диагностирована у 88 пациентов, с признаками ОРВИ — 149 человек, у шестерых — бессимптомное течение заболевания. Всего подтверждено 79 856 случаев заражения. Выздоровели с начала наблюдения 74 030 человек, за сутки — 228 пациентов.

Наибольшее количество заболевших за прошедшие 24 часа выявили в Саратове — 100 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 64 человека, 27 — в возрасте до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области прививку от COVID-19 сделали более 620 тыс. человек.

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