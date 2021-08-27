Пермь, 27 августа, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В общественном транспорте Перми с 31 августа начнут принимать плату за проезд по QR-коду. Об этом сообщил глава города Алексей Дёмкин во время прямого эфира в соцсети «В контакте».

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Он отметил, что тестировать новую технологию начнут в трамваях, курсирующих по маршруту №6. В салонах будет размещен QR-код, при наведении на который специальное мобильное приложение предложить оплату проезда при помощи электронного кошелька, а не валидатора.

Ранее глава Перми в ответ на жалобы горожан о проблемах оплаты проезда банковскими и транспортными картами заявил о разработке и тестировании новой системы.