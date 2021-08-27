Абакан, 27 августа, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Ещё 11 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 27 августа в правительстве региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина реанимации

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Умерли семь женщин, самой младшей из которых было 34 года, самой старшей — 85 лет. Также жертвами коронавирусной инфекции стали четверо мужчин (61 год, 67 лет, 70 лет, 87 лет).

С 1 января 2021 года в Хакасии скончались 544 ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала текущего года в регионе выявлено 17 259 носителей коронавируса.