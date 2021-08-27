Кишинёв, 27 августа, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Варшава «относится к Молдавии как к важному партнеру Польши». Об этом заявил на пресс-конференции после встречи в Кишиневе с президентом Молдавии Майей Санду польский лидер Анджей Дуда, а также указал, что видит в этой республике «будущего члена проекта Троеморье». Об этом передает пресс-служба президента Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

Дуда заявил, что Молдавия — это «страна, с которой можно будет вести бизнес и выстраивать общую систему безопасности в Восточной Европе, в частности, в рамках инициативы Троеморья».

«Во время наших переговоров Майя Санду представила мне перечень реформ, которые она хочет совершить во время своего лидерства в Молдавии. В каком-то смысле её видение совпадает с моим видением развития Молдавии, поэтому я готов помочь госпоже президенту в её нелегком пути», — заявил Дуда.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Польши Анджей Дуда прибыл в Кишинев 26 августа, и в тот же день провел переговоры с президентом Молдавии Майей Санду. 27 августа глава польского государства вместе с президентами Украины и Румынии примет участие в празднования 30-летия независимости Молдавии.