Берлин, 27 августа, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания в Германии неизвестные развесили копии предвыборных 1949 года с картой ФРГ в довоенных границах с Калининградской областью в составе, сообщает газета Nordkurier.

Norbert Aepli Бундестаг, ФРГ

https://twitter.com/Nordkurier/status/1430049733989462016

Отмечается, что плакаты с агитацией за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) были вывешены на улицах города Тетеров. На плакатах изображена карта ФРГ с изображением Восточной Пруссии и частью нынешней территории Польши.

В свою очередь представитель ХДС Ханнес Деттманн заверил, партия не имеет отношения к установке указанных плакатов. Подобная агитация «вводит в заблуждение и должна быть убрана», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что преступления фашистской Германии не имеют срока давности. Российский лидер сказал, что оценка преступлениям нацистов дана Нюрнбергским трибуналом. Выработаны признаки преступления против человечности, которые определили понятие «геноцид», добавил Путин.

Глава государства напомнил, что эти признаки легли в основу Конвенции ООН по борьбе с геноцидом, которая была принята в 1948 году. «Выводы Нюрнберга и сегодня актуальны», — сказал глава государства.

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