Ярославль, 27 августа, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП с автобусом в Ярославле, в результате которого скончалась трёхлетняя девочка. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

В ГИБДД уточнили обстоятельства трагедии: дверями автобуса зажало не ребёнка, а бабушку, которая сопровождала девочку.

«По предварительной информации — мужчина 1959 г.р., управляя автобусом «ЛИАЗ», высадив пассажиров на остановке общественного транспорта, не убедился в том, что все пассажиры покинули салон автобуса, закрыл двери и начал движение, при этом зажав руку пассажира (бабушки), которая держала за руку спешившегося на тротуар ребенка. В результате этого ребенок упал на проезжую часть и попал под колесо автобуса. В результате ДТП девочка 2018 г.р. была госпитализирована с травмами в реанимационное отделение, впоследствии скончалась», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла днём 26 августа на остановке «улица Елены Колесовой» на Тутаевском шоссе. Рейсовый автобус № 11 принадлежит «ПАТП-1».