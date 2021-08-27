Новосибирск, 27 августа, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Новосибирске организована доследственная проверка по информации о наезде троллейбуса на ногу пятилетнему мальчику. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Mosgortrans.ru Троллейбус

«В ходе мониторинга выявлена публикация о том, что 26 августа в Октябрьском районе водитель троллейбуса, начав движение, осуществил наезд на ногу пятилетнего мальчика, который стоял рядом с транспортным средством», — уточнили в ведомстве.

В ходе доследственной проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за безопасность перевозки пассажиров.