Владивосток, 27 августа, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Обсуждение инфраструктурных проектов для молодежи состоится 3 сентября на площадке Восточного экономического форума «Новые звезды Дальнего Востока: эволюция крупнейших проектов». Об этом 27 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анастасия Хохлова ИА REGNUM ВЭФ

Модератором дискуссионной площадки будет выступать председатель совета директоров Группы «ЕСН» Григорий Березкин. Также на площадке секции выступят руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, гендиректор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, первый заместитель гендиректора, член правления ПАО «РусГидро» Роман Бердников, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, председатель совета директоров ООО «Удоканская медь» Валерий Казикаев, член Правления ПАО «СИБУР Холдинг» Алексей Козлов, заместитель председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, гендиректор ПАО «Российские сети» Андрей Рюмин, гендиректор АО «ХИМПРОЕКТ» Николай Сабитов, гендиректор АО «СУЭК» Степан Солженицын и исполнительный вице-президент ПАО «Газпромбанк» Олег Мельников.

Гости секции будут обсуждать, как повысить инвестиционную привлекательность Дальневосточного региона и какие проекты-акселераторы обеспечивают высокий уровень инфраструктуры для эффективного экономического развития. Кроме того, спикеры затронут вопрос развития мер поддержки проектов в сфере бизнеса со стороны федеральных органов власти.

Также руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева на площадке форума расскажет о том, как мотивировать молодежь оставаться в регионах Дальнего Востока, и какие возможности существуют для создания и реализации собственных проектов.

Отметим, Восточный экономический форум 2021 года пройдет со 2 по 4 сентября во Владивостоке. Площадка форума — кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.