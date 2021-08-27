Барнаул, 27 августа, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 27 августа 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 4600 человек, причём 21 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 605 (-49 за минувшие сутки), из них 207 подключены к аппаратам ИВЛ (за минувшие сутки данные не изменились).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (16 195 человек, +38 за минувшие сутки) и ОРВИ (44 712 человек, +212 за минувшие сутки).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 3887 детей (+22 за минувшие сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (69 421 человек, +256 за минувшие сутки) новый вирус победил 52 841 человек (+202 за минувшие сутки).

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