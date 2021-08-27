Улан-Удэ, 27 августа, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Запрет на пребывание граждан в лесах столицы Бурятии Улан-Удэ продлён до 14 сентября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, решение связано с охраной пригородного лесного массива от пожаров.

(сс) Аркадий Зарубин Здание мэрии Улан-Удэ

«Ограничение введено распоряжением администрации г. Улан-Удэ от 24 августа», — добавили в мэрии.

В виде исключение посещение леса возможного в случаев проезда по дорогам общего пользования, поездки в места отдыха жителей, турбазы, детские лагеря и здравницы. Кроме того, в лесу могут находиться заготовщики пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений.

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