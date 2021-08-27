Владивосток, 27 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В первый день проведения Восточного экономического форума в 2021 году, 2 сентября, на нем будет представлена Всероссийская программа по поддержке молодежного предпринимательства, а 4 сентября, в заключительный день мероприятия, молодые люди станут спикерами и участниками специальной программы «Молодежный ВЭФ». Об этом 27 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анастасия Хохлова ИА REGNUM ВЭФ

Презентация программы по поддержке молодежного предпринимательства пройдет на секции «Массовое вовлечение молодежи в предпринимательство: современные реалии и перспективы развития» и в ходе нее министр экономического развития РФ Максим Решетников, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева и помощник президента России Максим Орешкин обсудят вопросы массового вовлечения молодежи в предпринимательство, меры развития и поддержки со стороны государства и бизнеса, а также формирование единого сообщества молодых предпринимателей в стране.

При этом Всероссийская программа по развитию молодежного предпринимательства была разработана Росмолодежью совместно с Министерством экономического развития РФ. В этой работе принимали участие отраслевые эксперты, деловое сообщество, а также школьники, студенты, молодые специалисты и предприниматели.

Названная программа будет запущена в 30 пилотных регионах страны и в ее рамках для молодежи до 35 лет включительно появятся точки притяжения на базе центров «Мой бизнес» и вузов. Также участники программы смогут получить консультации от наставников из числа экспертов регионального и федерального уровня.

Кроме этого, 3 сентября на площадке «Новые звезды Дальнего Востока: эволюция крупнейших проектов» обсудят инфраструктурные проекты для молодежи, а эксперты внесут предложения для повышения инвестиционной привлекательности Дальневосточного региона.

Помимо того, спикеры затронут вопрос развития мер поддержки проектов в сфере бизнеса со стороны федеральных органов власти, а руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева расскажет, как мотивировать молодежь оставаться в регионах Дальнего Востока и какие возможности есть для создания и реализации собственных проектов.

Отметим, Восточный экономический форум 2021 года пройдет в период со 2 по 4 сентября во Владивостоке, площадкой форума станет кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.