Владивосток, 27 августа, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Во Владивостоке с 1 по 4 сентября будет ограничена навигация для всех типов судов в акваториях Амурского и Уссурийского заливов, в акваториях бухт Аякс и Парис острова Русский — ограничена с северо-востока линией от мыса Новосильского до мыса Житкова, и бухты Новик — ограничена с северо-запада линией от мыса Доронина до мыса Шигина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Владивосток

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Навигация разрешена судам, привлекаемым к мероприятиям по подготовке и проведению VI Восточного экономического форума, судам местных пассажирских линий, следующих по расписанию, судам для оказания экстренной медицинской помощи.

Ограничения связаны с проведением форума.

Как сообщало ИА REGNUM, на время проведения Восточного экономического форума в Приморье будет относительно хорошая погода.