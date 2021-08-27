Москва, 27 августа, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В Москве на ВДНХ 28−29 августа пройдет два крупных мероприятия — праздник «Абрикос» и Фестиваль национального гостеприимства, где можно будет познакомиться с традициями народов России и других стран СНГ, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM ВДНХ

Москвичи и гости столицы смогут побывать на концертах, поучаствовать в спортивных соревнованиях, посетить фотовыставку «Этническое многообразие народов России и стран СНГ» и посмотреть спектакли.

Все мероприятия, посвященные к 30-летию Содружества независимых государств, которое отмечается в 2021 году, бесплатные, но на некоторые потребуется предварительная регистрация.

Как сообщало ИА REGNUM, на крыше павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ открылась смотровая площадка.

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