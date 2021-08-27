Владикавказ, 27 августа, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Северной Осетии установлены новые правила для лиц, приехавших на территорию республики по делам или на отдых и заселяющихся в гостиницы и санатории. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом теперь все приезжие обязаны предоставлять документы, подтверждающие отсутствие у них заболевания: результаты ПЦР-теста на COVID-19, выполненного не ранее, чем за три дня до прибытия в РСО-Аланию, или сертификат о вакцинации. Об этом сообщила 26 августа пресс-служба комитета по туризму.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Туризм

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«Осуществлять прием и размещение граждан, прибывающих из других субъектов Российской Федерации, при условии предъявления ими одного из следующих документов (сведений): сертификата профилактической прививки от COVID-19, медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)», — говорится в сообщении.

Ответственность за соблюдение этого требования возложена на санаторно-курортные организации, предпринимателей, предоставляющих гостиничные услуги, администрации туристических баз и других мест отдыха.

По данным федерального оперативного штаба на 26 августа, в Северной Осетии за последние сутки выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число носителей опасной инфекции увеличилось до 20 528 человек.