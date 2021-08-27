Якутск, 27 августа, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Якутяне, которым положены социальные льготы, получат специальные карты жителя Якутии. С 1 октября право на пользование такой картой распространят на всё население республики, пишет 27 августа ЯСИА.

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Обслуживаться такая карта будет бесплатно. Благодаря этому цифровому сервису, якутяне смогут в том числе получать скидки в социальных учреждениях, покупать билеты у авиакомпании «Якутия» без паспорта, оплачивать льготный проезд на общественном транспорте. К карте будут подключены 772 организации, предоставляющие кэшбэк по программе лояльности «Свои» и 166 точек торгово-сервисных организаций. Предполагается, что карта будет действовать на всей территории Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае действует социальная карта «Приморец». Основной его целью является улучшение качества жизни приморцев, нуждающихся в социальной поддержке.