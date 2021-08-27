Определились все четвертьфинальные пары женского ЧМ по хоккею
Калгари, Канада, 27 августа, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Определились все четвертьфинальные пары на женском чемпионате мира по хоккею. Заключительные матчи группового этапа прошли 27 августа в Калгари (Канада).
Fanny Schertzer
Хоккей
Сборная Канады разгромила команду США со счётом 1:5, для американок это поражение стало первым на чемпионатах мира с 2013 года. А сборная Японии победила команду Германии со счётом 2:1.
В четвертьфинале мирового первенства сыграют следующие команды:
- Канада — Германия
- Россия — Швейцария
- США — Япония
- Финляндия — Чехия
Ранее российские хоккеистки заняли четвёртое место в группе А, обыграв Швейцарию (3:1) и потерпев три поражения — от Канады (1:5), США (0:6) и Финляндии (0:4).