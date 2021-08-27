Калгари, Канада, 27 августа, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Определились все четвертьфинальные пары на женском чемпионате мира по хоккею. Заключительные матчи группового этапа прошли 27 августа в Калгари (Канада).

Fanny Schertzer Хоккей

Сборная Канады разгромила команду США со счётом 1:5, для американок это поражение стало первым на чемпионатах мира с 2013 года. А сборная Японии победила команду Германии со счётом 2:1.

В четвертьфинале мирового первенства сыграют следующие команды:

Канада — Германия

Россия — Швейцария

США — Япония

Финляндия — Чехия

Ранее российские хоккеистки заняли четвёртое место в группе А, обыграв Швейцарию (3:1) и потерпев три поражения — от Канады (1:5), США (0:6) и Финляндии (0:4).