Красноярск, 27 августа, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В Красноярском крае с жалобами на присосавшихся клещей с начала сезона обратились около 13,9 тыс. жителей. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, в период с 18 по 25 августа в регионе продолжала снижаться активность клещей, но по прежнему фиксировались случаи их присасывания. За это время в крае было зарегистрировано 39 (-51) случаев присасывания. Всего же с начала сезона — 13 877 случаев.

Как и на предшествующей неделе, за прошедший период продолжала расти доля детей среди укушенных — с порядка 12% полмесяца назад, до более 40% сейчас.

В период с 18 по 25 августа в столице региона, Красноярске, с жалобами на присасывание клещей к медикам обратились 17 (-13) человек, с начала сезона — 4426. В регионе за неделю не было случаев, подозрительных на заболевание клещевым вирусным энцефалитом. Всего с начала сезона таких случаев зарегистрировали 235.

На контрольных пунктах наблюдений в заповеднике «Столбы» и в районе станции Снежница клещи обнаружены не были (0 экз/км).

Как сообщало ИА REGNUM, редкое заболевание — тулерямия, поражающее лимфатические узлы, грозит жителям Целинского района Ростовской области. В муниципальном образовании выявили природный очаг инфекции, передаваемой клещами.