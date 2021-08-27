Ереван, , 08:51 — REGNUM Поводом для блокирования участка дороги в Сюникской области Армении военнослужащими ВС Азербайджана в Баку назвали нападение на азербайджанского пограничника. Об этом 26 августа в парламенте Армении сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

В Государственной пограничной службе Азербайджана ранее заявили, что 25 августа был ранен пограничник на боевом посту. Баку обвинил в этом армянских военнослужащих. После этого подразделения ВС Азербайджана перекрыли в Армении участок трассы Капан — Горис протяженностью 21 км, которая связывает Армению с Ираном.

«На те участки, которые по картам Советского Союза находились вне территории Советской Армении, пришли азербайджанцы и перекрыли, объяснив тем, что ночью с армянской стороны проникли люди и нанесли ножевые ранения азербайджанским пограничникам», — сказал Пашинян.

Он официально заявил, что сообщения о причастности к нападению на азербайджанского пограничника армянских военных не соответствуют действительности. Он призвал Баку предоставить информацию об инциденте для расследования.

Пашинян добавил, что возможное блокирование дорог в Армении уже предполагалось и ведутся работы по модернизации альтернативных дорог.

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