Москва, 27 августа, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Иранский автопроизводитель Iran Khodro (IKCO) представил на Московской международной автомобильной выставке (ММАС) три бюджетных седана. Об этом сообщает «Российская газета».

Iran Khodro Iran Khodro Dena+

Среди представленных автомобилей модели: Runna+, Tara и Dena+. На данный момент автопроизводитель ведет переговоры с российскими дилерами о поставке своих автомобилей. Стоит отметить, что ранее иранский автопроизводитель уже пытался выйти на российский рынок, однако ему это не удавалось.

Все представленные иранской компанией модели собраны в Азербайджане. В основе архитектуры Tara лежит платформа PSA PF1. Под капотом модели функционирует 113-сильный мотор объёмом 1,6 литра. Двигатель сочетается с пятиступенчатой «механикой» и шестискоростным «автоматом».

Dena+ собрана на шасси от Peugeot 405. В качестве силового агрегата у машины турбированный мотор рабочим объёмом 1645 куб. см производительностью 150 л. с.

Модель IKCO Runna+ является перелицованным Peugeot 206 с мотором производительностью 113 л. с. объёмом 1,6 литра. В качестве трансмиссии у автомобиля шестиступенчатая «механика».

Напомним, международная выставка ММАС проходит раз в два года в конце августа в Москве. Организует её НП «Объединение автопроизводителей России» и МВЦ «Крокус Экспо». Также поддержку автовыставке оказывает «Ассоциация европейского бизнеса в РФ».

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