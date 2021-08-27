Чита, 27 августа, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В Забайкальском крае «президентскую» разовую выплату в размере 10 тысяч рублей получат порядка 280 тысяч пенсионеров. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба правительства региона.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Деньги

В Забайкальском отделении Пенсионного фонда России заверили, что в сентябре все выплаты поступят в срок.

«Это единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. Произвести её органы пенсионного фонда должны в сентябре. Выплата будет осуществляться тем же способом, что и выплата пенсии: если пенсионер получаете её в банке, то выплата будет зачислена на тот же счёт, если он получает на почте — значит, будет доставлена работниками почтовой службы или выдана в кассе», — пояснила заместитель управляющего ОПФР по Забайкальскому краю Вера Безрукова.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости обеспечить единовременную выплату 10 тысяч рублей пенсионерам президент России Владимир Путин заявил на недавнем съезде «Единой России». Всего на выплаты выделят 500 миллиардов рублей.

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