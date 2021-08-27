Онгудайский район, Алтай, 27 августа, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В Республике Алтай перед судом предстанут трое жителей Онгудайского района по обвинению в убийстве группой лиц по сговору. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, прокурор утвердил обвинительное заключение.

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По данным надзорного ведомства, в сентябре 2020 года обвиняемые распивали спиртные напитки на животноводческой стоянке. К ним присоединился владелец стоянки, который через некоторое время поссорился с одним из собутыльников.

«В ходе ссоры (обвиняемые) нанесли 16 колото-резанных ранений ножом по различным частям тела потерпевшего, после чего перевозили его в багажнике автомобиля около 10 часов по территории Онгудайского района», — отметили в прокуратуре.

Затем они отдали машину знакомому, который доставил потерпевшего в больницу. Мужчина к тому времени всё ещё был жив. Однако на следующий день он скончался от полученных повреждений. Теперь обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы. Решения суда они будут ожидать под стражей.