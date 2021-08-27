Тула, 27 августа, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Комплекс мероприятий с участием председателя Российского исторического общества С.Е. Нарышкина состоится 2 сентября 2021 года в Тульской области. Об этом 27 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Куликовская битва. Миниатюра из летописи XVII

В 11:00 в музее-заповеднике «Куликово поле», в музее Куликовской битвы, состоится первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы.

Отметим, оргкомитет по подготовке и проведению празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы создан распоряжением председателя правительства РФ от 20 июля 2021 года.