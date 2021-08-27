Симферополь, 27 августа, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Главным организатором и исполнителем водной блокады Крыма был бывший врио замглавы администрации президента Украины Андрей Сенченко. Об этом заявил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Главным организатором и исполнителем водной блокады является Андрей Сенченко, — сказал он РИА Новости. — Это непосредственный исполнитель и самое главное действующее лицо».

По его словам, Сенченко заставил украинских предпринимателей выделить деньги на перекрытие Северо-Крымского канала.

Он добавил, что материалы, подтверждающие его причастность к организации водной блокады, собраны и направлены в Седственный комитет РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После воссоединения полуострова с Россией подачу воды полностью прекратили.

Ранее Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой против другого государства — Украины. Жалоба касается событий, произошедших после госпереворота в Киеве в 2014 году. В их числе — гибель мирного населения Донбасса, сожжение людей в Одессе, дискриминация русскоговорящего населения, блокада Крыма и другое.

Читайте также: Генпрокуратура России начала изучать материалы по организации блокады Крыма