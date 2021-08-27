Чебоксары, 27 августа, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В рамках дела о банкротстве АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» удовлетворено 99,96% требований кредиторов первой очереди, при этом нулевой процент удовлетворения — перед кредиторами третьей очереди. Это следует из данных государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» АСВ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

АСВ опубликовало сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 1 августа 2021 года. Согласно представленным данным бухгалтерского баланса (на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций), общий размер обязательств банка перед кредиторами составляет 3 940 591 тыс. рублей, в том числе по вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей — 2 709 941 тыс. рублей.

Общее количество кредиторов — 946, из них 340 кредиторов первой очереди и 606 кредиторов третьей очереди.

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В документе отмечается, что общий размер задолженности перед кредиторами первой очереди составляет 2 587 676 тыс. рублей, из них удовлетворено 99,96%. Долги перед кредиторами третьей очереди составляют 1 234 996 тыс. рублей: на 1 августа 2021 года не погашено ни рубля.

Напомним, ранее АСВ заявляло, что до 8 декабря 2021 года будут осуществлены расчёты с кредитором первой очереди по вновь установленным требованиям в размере 100% суммы установленных требований.

Отметим, что в третью очередь кредиторов входят требования юридических лиц (согласно действовавшему законодательству на момент банкротства банка).

Как сообщало ИА REGNUM, лицензию у АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» отозвали 7 ноября 2019 года, в феврале 2020 года банк признали банкротом и открыли конкурсное производство.