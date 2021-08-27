Более 600 кредиторов чувашского банка-банкрота пока не получили ни рубля
Чебоксары, 27 августа, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В рамках дела о банкротстве АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» удовлетворено 99,96% требований кредиторов первой очереди, при этом нулевой процент удовлетворения — перед кредиторами третьей очереди. Это следует из данных государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» АСВ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
АСВ опубликовало сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 1 августа 2021 года. Согласно представленным данным бухгалтерского баланса (на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций), общий размер обязательств банка перед кредиторами составляет 3 940 591 тыс. рублей, в том числе по вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей — 2 709 941 тыс. рублей.
Общее количество кредиторов — 946, из них 340 кредиторов первой очереди и 606 кредиторов третьей очереди.
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В документе отмечается, что общий размер задолженности перед кредиторами первой очереди составляет 2 587 676 тыс. рублей, из них удовлетворено 99,96%. Долги перед кредиторами третьей очереди составляют 1 234 996 тыс. рублей: на 1 августа 2021 года не погашено ни рубля.
Напомним, ранее АСВ заявляло, что до 8 декабря 2021 года будут осуществлены расчёты с кредитором первой очереди по вновь установленным требованиям в размере 100% суммы установленных требований.
Отметим, что в третью очередь кредиторов входят требования юридических лиц (согласно действовавшему законодательству на момент банкротства банка).
Как сообщало ИА REGNUM, лицензию у АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» отозвали 7 ноября 2019 года, в феврале 2020 года банк признали банкротом и открыли конкурсное производство.