Ярославль, 27 августа, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В Ярославле днём 26 августа на остановке «улица Елены Колесовой» произошло ЧП, в результате которого погиб трёхлетний ребёнок. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Всё случилось во время высадки пассажиров.

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«В автобусе маршрута номер 11 «Ярославль Главный — 15 МКР» (перевозчик АО «ПАТП-1 г. Ярославля») при выходе из автобуса произошло зажатие ребенка в дверях. В результате пострадала девочка 2018 г.р., которая была госпитализирована в реанимационное отделение областной детской клинической больницы», — сообщили в мэрии Ярославля.

Как сообщают СМИ, автобус тронулся с зажатым в дверях ребёнком. Девочку сумели извлечь, но она упала под колёса. Несмотря на усилия врачей, спасти ребёнка не удалось.

АО «ПАТП-1 г. Ярославля» принадлежит мэрии Ярославля.