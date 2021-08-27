Иркутск, 27 августа, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Решением Енисейского бассейнового водного управления сбросные расходы Иркутской ГЭС 27 августа увеличены до 3300 м куб./сек. Об этом информирует ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

Chintohere ГЭС

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По словам спасателей, это связано со стабилизацией гидрологической обстановки и прогнозом дальнейшего снижения уровней воды на реках Иркут и Ангара.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа было принято решение об уменьшении сбросных расходов Иркутской гидроэлектростанции до 3000 м³/с в период до особого указания. Эта мера была обусловлена складывающейся гидрологической обстановкой на реке Иркут, где местами специалисты прогнозировали повышение уровня воды до критических отметок.

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