Казань, 27 августа, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Татария в предстоящие выходные дни, 28 и 29 августа окажется под влиянием обширного антициклона, осадков не ожидается. Как сообщает региональное управление Росгидромета, температурный фон еще немного понизится.

Марина Каширская ИА REGNUM Похолодало

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Так, 28 сентября ожидается умеренный северо-восточный ветер. Температуры воздуха ночью составит +5…+10 градусов, днем — не выше +24.

В воскресенье, 29 августа осадков не прогнозируется. Дневная температура воздуха будет колебаться от +18 до +23 градусов, ночью похолодает до +4…+9 градусов.

Аналогичную погоду метеослужбы обещают и в последние дни августа.

ИА REGNUM напоминает, в период с 27 августа по 3 сентября местами на территории Татарии сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс) и чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс).

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