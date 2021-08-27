Варшава, , 08:43 — REGNUM Варшава готова выполнить обязательства, возложенные на неё Европейском судом по правам человека (ЕСПЧ), по вопросу гуманитарной помощи мигрантам. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 26 августа заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач во время пресс-конференции.

Мигранты Gémes Sándor/SzomSzed

«Мы пытались оказать помощь еще раньше, до того, как было принято это постановление. Мы подготовили гуманитарный конвой. Конечно, Польша готова выполнить это постановление, то есть оказать помощь мигрантам. Главное, чтобы белорусская сторона нам это позволила сделать», — заявил дипломат.

Таким образом Пшидач прокомментировал решение Европейского суда по правам человека, который 25 августа обязал Польшу предоставить мигрантам из стран Ближнего Востока, проживающих на польско-белорусской границе прямо на улице, продовольствие, одежду, медицинскую помощь. И, «если возможно, временное убежище».

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. По словам представителей польских властей, в приграничной полосе белорусско-польской границы из-за роста нелегальной миграции установлено более 100 километров новых ограждений.