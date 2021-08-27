Белград, 27 августа, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Боснии и Герцеговины в матче групповой стадии чемпионата Европы — 2021. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:12, 25:20, 25:19).

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Ранее на турнире российские волейболистки обыграли Францию (3:1) и Азербайджан (3:0) и проиграли Бельгии (2:3) и Сербии (2:3).

Сборная России заняла второе место в группе А. В 1/8 финала турнира российские волейболистки сыграют с командой Белоруссии.