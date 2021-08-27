Пермь, 27 августа, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В Перми уже разработали концепцию главного новогоднего городка. Ключевой стала советская тематика. Об этом во время прямого эфира в соцсети «В контакте» сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.

Новогодние украшения

«По поводу городка — его концепция разработана, в этом году выбрана советская тематика: салат оливье, куранты и другие традиции нашего детства», — сказал он и подчеркнул, что формат празднования зависит от эпидситуации, связанной с распространением коронавируса.

Планируется, что к Новому году на городских улицах установят новые световые объекты: «Снежную королеву» на Комсомольском проспекте, «фужеры с шампанским» на ул. Революции, «Пегасы» у Центрального рынка. Также в планах новые новогодние маршруты.