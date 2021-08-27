Абакан, 27 августа, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Хакасии за сутки коронавирус выявлен у 147 человек, сообщили ИА REGNUM 27 августа в региональном правительстве.

Egov-buryatia.ru Инфекционная койка для госпитализации пациентов с COVID-19

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С начала 2021 года в Хакасии COVID-19 диагностировали у 17 259 человек (за весь период по состоянию на 26 августа — у 34 664). За сутки выздоровели 423 ковид-пациента, за всё время — 29 986.

На сегодня в Хакасии амбулаторно лечатся 2476 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», в стационарах — 688. К аппаратам ИВЛ подключены десять пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа в регионе выявили 150 носителей коронавируса.