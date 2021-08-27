Уфа, 27 августа, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Три человека погибли за минувшие сутки на водоемах в Башкирии. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Лауриц Туксен. Вынос утонувшего на берег. 1913 г

Сообщается, что в Мелеузовском районе на реке Белая около деревни Бельская утонула женщина 1962 года рождения. В Учалинском районе в озере Узункуль утонул мужчина 1957 года. Еще одна трагедия произошла в Ишимбайском районе. Там в реке Зирган утонул мужчина 1955 года рождения.

Отмечается, что в 2021 году в республике утонули 97 человек, в том числе 14 несовершеннолетних.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии сотрудник МЧС реанимировал утонувшего ребенка.