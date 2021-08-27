Иркутск, 27 августа, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Обстановка с лесными пожарами в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. Как сообщает 27 августа пресс-служба правительства региона, в локализованном состоянии оставались семь пожаров на общей площади 22 452 га, все в Катангском районе.

Reference.com Лесной пожар

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На территории этого же муниципального образования в стадии локализации находятся три ранее зарегистрированных пожара на общей площади 22 452 га. Также на утро 27 августа перешло локализуемое возгорание площадью 3,5 га в Усть-Илимском районе.

По сравнению с прошлыми сутками, площадь локализованных и действующих пожаров сократилась на 16 414 га.

Из шести вновь зарегистрированных 26 августа возгораний четыре начались на арендованных участках, два — на незакрепленных. В четырех случая причиной возгорания считаются грозы, в двух — усматривается вина местного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пожароопасного периода в Иркутской области было зарегистрировано более 535 лесных пожаров.

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