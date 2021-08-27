Петровск, Саратовская область, 27 августа, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В Саратовской области ежегодно регистрируют случаи отравления грибами. Этот год не стал исключением. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 26 августа, были зарегистрированы два случая с пострадавшими.

jarmoluk Сбор грибов

Причиной отравления стали дикорастущие грибы свинушки, которые засолили без предварительного отваривания. В результате медицинская помощь потребовалась 37-летнему мужчине и 45-летней женщине, проживающих в городе Петровске.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в Саратовской области пострадавшими от приема дикорастущих грибов числились восемь человек, среди них двое мужчин и шесть женщин.

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