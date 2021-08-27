Москва, 27 августа, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Сборная России одержала победу над командой Испании в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве. Встреча завершилась со счётом 4:2.

Pedro Paulo Silva de Souza Пляжный футбол

В составе российской команды голы забили Андрей Котенев, Борис Никоноров, Алексей Макаров и Артур Папоротный. У испанцев отличились Эдуард Суарес и Антонио Майор.

В третьем периоде сборная России играла в меньшинстве после того, как вторую жёлтую карточку получил Фёдор Земсков.

В полуфинале сборная России сыграет с командой Швейцарии, которая разгромила Уругвай — 10:1. Вторую полуфинальную пару составили команды Сенегала и Японии, которые обыграли Бразилию и Таити соответственно.

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