Вашингтон, 27 августа, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Компания Worldwide Auctioneers выставит на аукцион в США кемпер Ford C750 Camelot Cruiser 1974 года выпуска. Об этом сообщается на сайте компании.

Worldwide Auctioneers Ford C750 Camelot Cruiser 1974 года выпуска

Выставленный на продажу дом на колесах отличается своими размерами. По сути это большой прицеп-вагон, вес которого составляет 18 143 кг.

Модель была создана в 1974 году компанией Edler & Company. Для 1970-х годов автодома, созданные Edler & Company, считались самыми роскошными. Они предлагали абсолютно все, что может когда-либо понадобиться в дороге.

Выставленный на продажу автодом имеет зал для гостей, большую спальню с двуспальной кроватью, санитарную комнату и ещё одну комнату для отдыха. В комнатах есть вся необходимая мебель, постельное белье и посуда.

Ранее компания Renault представила новый автодом SpaceNomad на базе минивэна Trafic. Разработкой модели занимался производитель кемперов Pilote.

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