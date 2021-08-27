В США на аукционе продадут большой автодом Camelot Cruiser
Вашингтон, 27 августа, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Компания Worldwide Auctioneers выставит на аукцион в США кемпер Ford C750 Camelot Cruiser 1974 года выпуска. Об этом сообщается на сайте компании.
Выставленный на продажу дом на колесах отличается своими размерами. По сути это большой прицеп-вагон, вес которого составляет 18 143 кг.
Модель была создана в 1974 году компанией Edler & Company. Для 1970-х годов автодома, созданные Edler & Company, считались самыми роскошными. Они предлагали абсолютно все, что может когда-либо понадобиться в дороге.
Выставленный на продажу автодом имеет зал для гостей, большую спальню с двуспальной кроватью, санитарную комнату и ещё одну комнату для отдыха. В комнатах есть вся необходимая мебель, постельное белье и посуда.
Ранее компания Renault представила новый автодом SpaceNomad на базе минивэна Trafic. Разработкой модели занимался производитель кемперов Pilote.
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