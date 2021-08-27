Москва, 27 августа, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В Москве с 27 августа специалисты приступили к температурным испытаниям тепловых сетей перед началом отопительного сезона 2021−2022 гг., сообщается на портале мэра столицы.

СГК Отопительный сезон

Испытания при повышенной нагрузке проходят более чем на 8 тыс. км тепловых сетей столицы. Подается теплоноситель с температурой до 130 °C, это позволяет выявить ненадежные участки.

После испытаний начнется ремонт повреждений, чтобы обеспечить безаварийную работу в осенне-зимний период. Мероприятия по подготовке системы Москвы к отопительному сезону планируют завершить к 1 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, подготовка Москвы к отопительному сезону идет в соответствии с графиком.

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