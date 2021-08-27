Чита, 27 августа, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Аграрии Забайкальского края приступили к уборке картофеля и овощей открытого грунта. Как сообщил 27 августа руководитель регионального аграрного ведомства Денис Бочкарев, уборочную кампанию начали хозяйства Читинского и Улетовского районов. Там уже убрано 47 гектаров картофеля, накопано 566 тонн клубней — это в полтора раза выше уровня аналогичной даты прошлого года.

Geograph.org.uk Картофель

«Средняя урожайность составляет 121 центнер с гектара. Овощи открытого грунта убраны на площади 2,7 гектара, собрано 68 тонн», — рассказал министр.

Также продолжается сбор овощей закрытого грунта. В настоящее время агропромышленные организации Забайкалья произвели в тепличных комплексах 1,5 тысячи тонн овощей. Из них огурцов — 1,2 тысячи тонн, томатов — 250 тонн, прочих овощей — 59 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, посевная площадь в хозяйствах всех категорий Забайкалья в 2021 году составила 203 тысячи гектаров, что на 8% выше уровня 2020 года. Картофель предстоит убрать на площади 811 гектаров, овощи открытого грунта в этом году посажены на 160 гектарах.

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