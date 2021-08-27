Чебоксары, 27 августа, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В Чувашии в июле рост цен замедлился из-за снижения цен на продовольственные товары. Об этом ИА REGNUM сообщили в Национальном банке Чувашии.

ИА REGNUM Картофель

В июле 2021 года годовая инфляция в Чувашии замедлилась до 5,7% после 5,9% в июне. Основная причина — снижение цен на плодоовощную продукцию в связи с новым урожаем, в частности, дешевели огурцы, картофель, помидоры, морковь, свёкла.

«В результате в Чувашии сложился самый низкий уровень инфляции среди регионов Приволжского федерального округа», — говорится в сообщении.

Управляющий отделением — Национальным банком Чувашии ВВГУ Банка России Александр Логвинов отметил, что республика стала «единственным регионом Приволжья, где в годовом выражении подешевел картофель» на фоне высокой урожайности.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары замедлился до 7,6%, но при этом годовой прирост цен на услуги в июле ускорился до 3,6%.

«Основная причина — смещение сроков индексации тарифов на услуги газоснабжения в 2020 году. В этом году она проводилась с июля, а в 2020 году только с августа. Кроме того, тарифы на некоторые другие жилищно-коммунальные услуги были проиндексированы сильнее, чем год назад», — говорится в сообщении.

Банкиры отмечают, в целом уровень инфляции в Чувашии был ниже, чем в Поволжье (6,8%) и России (6,5%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Чуваши в 2021 году посевная площадь сельхозкультур составляет 540 тыс. гектаров, что на 1,6% меньше уровня 2020 года. Из них 56% составляют зерновые и зернобобовые культуры, 35% — кормовые культуры, 5% — технические культуры, 4% — картофель и овощебахчевые культуры.

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