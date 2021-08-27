Пермь, 27 августа, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Пермском крае оперштаб по борьбе с COVID-19 принял решение об отмене запрета на работу торгово-развлекательных комплексов, крупных торговых центров и гипермаркетов по выходным дням в Перми, Березниках, Кунгуре, Соликамске и Чайковском, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Торговый центр

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

Запрет на работу крупных торговых объектов действовал в пяти муниципальных образованиях с 5 августа. Ограничение предполагало снижение наплыва посетителей в магазины для стабилизации эпидситуации.

«В этот период удалось прекратить ежедневный рост числа заболевших. Поэтому принято решение перед 1 сентября открыть торговые и торгово-развлекательные центры. Но их владельцам и сотрудникам необходимо обеспечить строгое соблюдение мер безопасности, исключить скопления посетителей, чтобы избежать любых рисков заражения жителей края — в каждом населенном пункте региона эти меры необходимо обеспечить», — отметили в оперштабе.

По словам губернатора Дмитрия Махонина, ситуация лишь незначительно стабилизировалась, но остается крайне напряженной. «Это только небольшая передышка для системы здравоохранения. По-прежнему каждый день Роспотребнадзор подтверждает более 470 новых случаев коронавируса», — сказал он.

Население призывают соблюдать масочный режим и безопасную дистанцию с местах скопления людей.