Владивосток, 27 августа, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Библиотеки Приморья переходят на новый график работы — читальные залы открыты для посетителей до позднего вечера. Такое решение принято затем, чтобы привлечь как можно больше читателей, в том числе работающую молодежь, которая занята днем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Эксперимент по организации нового графика работы библиотек — часть большого краевого проекта «Библиотеки Приморья. Перезагрузка», призванного сделать эти учреждения еще современнее и привлекательнее для читателя.

На данный момент «перезагрузку» прошли уже более 30 библиотек в разных городах и районах: в Уссурийске, Находке, Большом Камне, Арсеньеве, Артеме. Каждая выбрала один день недели, в который будет открыта для посетителей до 21:00 или 22:00.

Как сообщало ИА REGNUM, московские и нижегородские библиотеки запускают совместный литературный цикл «420 км слов».