Сеул, , 08:24 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали незначительный спад уровня поддержки политики главы государства Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает Newsis со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно результатам опроса, проведённого с 24 по 26 августа среди 1000 человек старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 38%, что на 2% меньше, чем на прошлой неделе.

Не одобряют деятельность Мун Чжэ Ина 54% опрошенных, что на 2% больше, чем неделю назад.

Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» составил 31%, оппозиционной партии «Сила народа» — 30%, партии Справедливости — 5%, Открытой демократической партии — 4%, Народной партии — 3%.